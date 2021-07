Cambuur verliest voor het eerst in de voorbereiding op het nieuwe seizoen

In de eerste helft waren er kansen voor beide teams. Zo kreeg Slobodan Tedic een kopkans voor PEC Zwolle. Even later had Mitchel Paulissen ruimte om uit te halen. Zijn schot verdween echter over het doel van PEC Zwolle-keeper Kostas Lamprou.

In de 35ste minuut raakte Cambuur de bal kwijt na een lange bal van achteruit. Daijiro Chirino kreeg de bal bij Eliano Reijnders. Zijn schot kon nog gekeerd worden door Cambuur-goalie Pieter Bos, maar Mustafa Saymak was er als de kippen bij om de bal in het lege doel te prikken.

Cambuur probeerde daarna wel om de achterstand weg te poetsen. Schmidt en Hoedemakers probeerden het van afstand, maar dat was niet succesvol. Zo zochten de teams de kleedkamers op met een 1-0 voorsprong van PEC.