Nederlandse voetbalsters in doelpuntenspektakel niet langs Brazilië

Al na twee minuten schoot Vivianne Miedema de 1-0 binnen, nadat ze knap de bal aangenomen had en wegdraaide bij een Braziliaanse verdediger. Brazilië dacht vijf minuten later dat ze een strafschop mochten nemen wegens hands, maar de VAR draaide de beslissing van de scheidsrechter terug vanwege buitenspel.

Nederland liet daarna de Brazilianen het spel maken en verdedigde niet alert bij de gelijkmaker, na ruim een kwartier gemaakt door Debinha. Lieke Martens mocht na 25 minuten alleen op de Braziliaanse keeper af, maar haar schot ging naast.

Veel doelpunten

Na een klein uur spelen kwam Oranje op 2-1 toen de Braziliaanse keeper Bárbara een houdbare kopbal van opnieuw Miedema door haar vingers liet glippen. Van die voorsprong kon Nederland niet lang genieten, want vijf minuten later veroorzaakte Stefanie van der Gragt een penalty, die werd benut door Marta: 2-2.

Verdedigend prutswerk en een slechte terugspeelbal van Nouwen zorgden er enkele minuten later voor dat invalster Ludmila Brazilië op voorsprong schoot. In het vervolg drong Nederland aan. Dominique Janssen schoot met een fraaie vrije trap in de 79e minuut de 3-3 binnen.

Zwaarste tegenstander

Brazilië was op papier de zwaarste tegenstander in de poule. Voor Oranje resteert dinsdag nog een wedstrijd tegen het zwakke China. Bij winst stuiten de 'Leeuwinnen' mogelijk op de wereldkampioen de Verenigde Staten in de kwartfinale.

In de andere wedstrijd in de poule maakten China en Zambia er een doelpuntenfestijn van. De beide landen schoten echter niet veel op met de 4-4 eindstand. De Zambiaanse aanvoerder Barbra Banda maakte net als in de met 10-3 verloren wedstrijd tegen Nederland een hattrick. Wang maakte voor China ook drie doelpunten.

De vier wedstrijden in deze poule F leverden tot nu toe 32 doelpunten op, een gemiddelde van acht per wedstrijd. Nederland gaat in de tussenstand aan de leiding met evenveel punten (4), maar een iets beter doelsaldo dan Brazilië.