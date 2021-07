Docenten Beyers Naudé geven les op Zaailand tegen uitzetting leerling

Wolter Kleine, docent Engels: "We werden er enorm door verrast dat Yaroslava en haar familie het land moeten verlaten. Daarom werd er meteen actie ondernomen om op het Zaailand te protesteren. Centraal staat Yaroslava, wij willen haar niet kwijt. Ze is een fantastische leerling. Ze staat altijd klaar voor anderen en nu zou ze na zo'n zeven jaar met haar broertje weer terug moeten naar Oekraïne. Of het daar nu veilig is of niet, daar gaat het ons niet om. Ze hoort hier."