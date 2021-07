Tetris met kotters in de vissershaven van Harlingen vanwege bouw nieuwe steiger

September

De bouw van de nieuwe steiger moet in september klaar zijn. Tot die tijd blijft het druk in de haven. Havenwerker Carlo Wouters is druk bezig om de haven klaar te maken voor maandag, als de meeste boten weer vertrekken.

Hij ruimt afval op en gooit stukken touw in een grote bak. "We zien dat er een grotere spreiding is van de schepen, omdat we nu ook andere stukken van de haven moeten gebruiken. Hadden we eerst een klein werkgebied, nu moet ik voornamelijk grote delen rijden. Maar we zijn blij dat we toch een nieuw stuk erbij krijgen. Het is nu even vervelend, maar we komen er wel bovenop."