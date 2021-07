Ons meest eenzame plant: de bosbraam staat nog maar op één plek

In Drenthe is er ook nog een klein aantal locaties en meer zijn er niet in Nederland. Botanist en curator van het Herbarium Frisicum in Wolvega, Karst Meijer, vindt dat de soort op de rode lijst van bedreigde en beschermde planten thuishoort.

"Het is een bramensoort die alleen maar voorkomt in oude bossen of restanten daarvan", zegt Meijer. "In Nederland hebben we meer dan 200 soorten bramen en in Fryslân komen meer dan 70 soorten voor. En dit is eigenlijk de enige braam die we hebben die sterk bedreigd is maar op één plek groeit."