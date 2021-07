Strandjutter vindt scheenbeen van meer dan 2.200 jaar oud bij Schiermonnikoog

Het bot is eerst ingeleverd bij de politie. "Als het om menselijk materiaal gaat, doe je als eerste melding bij de politie. Ook om te kijken of er een link is met vermiste mensen in de Noordzee bijvoorbeeld." Het Nederlands Forensisch Instituut heeft vervolgens onderzoek verricht samen met Rijksuniversiteit Groningen.

393-181 voor Christus

Het bleek dat de persoon zo tussen 393 en 181 voor Christus overleden is. "Met koolstofdatering is de datering vastgesteld. Als je je voorstelt hoe de Waddenzeekust er toen uit zag: daar was helemaal nog niet veel bewoning. Dijken waren er niet, terpen werden opgeworpen, de beschaving stond in de kinderschoenen", zegt Meinders. "Het is wel heel bijzonder."

Meinders wil het bot gaan gebruiken bij zijn werk als Wadloper, om te tonen tijdens excursies.