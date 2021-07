Vader en moeder Bouwmeester: "Kleine kans dat dit haar laatste Spelen zijn"

De voorbereiding vroeg ook een fysieke verandering van Bouwmeester. Deze week pakten landelijke media uit met het verhaal dat Bouwmeester niet in de olympische tenues van NOC*NSF past.

Bouwmeester is bodybuilder geworden

De zeilster van Warten heeft zo hard getraind, dat ze een grotere variant van de oranjekleding nodig had. En dat heeft een reden, vertelt moeder Klaske. "Omdat de mast van haar boot nu van carbon is, moest ze meer spierkracht hebben. Ze is een bodybuilder geworden."

Bouwmeester is nu 33 jaar. De volgende Spelen zijn in Frankrijk in 2024. "Eerst komt het WK in Scheveningen. Dat is in 2023. Ik denk dat ze daarbij wil zijn en dan is het nog maar een jaartje wachten op de Spelen in Frankrijk", zegt vader Jeen. "We weten het natuurlijk niet, maar ik denk dat ze nog wel even doorgaat."