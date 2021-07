Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 3): Landbouw

In deze FryslânDOK de wetenschappers Imke de Boer en Evelien de Olde. Verder een bezoek aan de 'zelfoogsttuin Us Hôf' in Sibrandabuorren, waar ze werken op basis van permacultuur. 'Us Hôf' is een 'Community Supported Agriculture', oftewel een bedrijf dat samenwerkt met de samenleving waaraan het de gewassen levert.

Verder gaat FryslânDOK naar foeragehandelaar Theo Mulder in Kollumerzwaag. Zijn missie is minder kunstmest en pesticiden gebruiken.