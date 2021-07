Actievoerders bang voor vrachtschepen: "Hegewarren is geen vaarsnelweg"

Al een aantal jaren wordt gesproken over wat er moet gebeuren met de Hegewarren. De bodem zakt en er komt veel CO2 vrij. Tegelijkertijd wordt in hetzelfde gebied gekeken of het mogelijk is om een kanaal aan te leggen, zodat meer grote vrachtschepen na de industriehaven van Drachten kunnen komen.

Bang voor onveilig vaarkruispunt

De actiegroep 'Vaarsnelweg Nee' wil dat niet hebben. Pier Houtsma is recreant bij De Veenhoop en is bang dat zijn rustige plek een onveilig en druk vaarkruispunt wordt. "Wij genieten hier van een prachtig uitzicht over de Hegewarren, een polder die een uniek landschap vertegenwoordigt. Nu lijkt de provincie aanstalten te maken om hier een vaarsnelweg van te maken. De schepen worden tweemaal zo groot en de snelheden gaan omhoog."

Op dit moment komen zo'n zes keer per dag schepen langs die tot zestig met lang zijn. Wanneer ze vanaf Drachten komen, gaan ze langs De Veenhoop naar het noorden, bij Earnewâld langs. De nieuwe vaarroute moet een rechte streep van Drachten naar Grou worden, waar schepen langs moeten komen van meer dan 100 meter lang.