Minder Duitse toeristen op de eilanden, maar toch valt de schade mee

Mensen die vanaf dinsdag naar Duitsland willen, hebben te maken met strengere regels. Nederland staat dan op de Duitse lijst van landen met een hoog risico op het coronavirus. Dat betekent dat Nederlandse reizigers die nog niet volledig zijn gevaccineerd, vijf dagen in Duitsland in quarantaine moeten. Met als uitzondering de mensen die doorreizen.

Ook de niet volledig gevaccineerde Duitsers moeten in quarantaine als zij terugkeren vanuit Nederland.

Toch niet veel afzeggingen

Toch verwacht directeur Cinto Prosperi van de VVV op Ameland niet veel annuleringen van onze oosterburen. Daar zijn meerdere redenen voor, legt Prosperi uit.

"Normaal gesproken hebben we in de zomer veel Duitse gasten, maar na de coronaregels vorig jaar hebben we in 2020 veel annuleringen gehad. Duitsers waren daardoor meer aarzelend om voor deze zomer te boeken," zo zegt de directeur.

Nederlanders nemen de plek in

Die plekken gingen vaak weer naar Nederlanders. "Waar normaal zo'n 30 procent van de overnachtingen door Duitsers bezet wordt, zitten we nu op zo'n 10-12 procent. Als dat gedeelte af zou zeggen, valt de schade ook nog wel mee. De boekingen die vrijkomen zetten we via last minutes heel snel weer weg. Want omgekeerd aarzelen Nederlanders ook om naar het buitenland te gaan. Dus als er beschikbaarheid is, wordt die snel weer opgevuld door Nederlanders."

Aarzeling

Ook op andere punten is er aarzeling. "Je ziet dat ook dat de wat oudere en volledig gevaccineerde gast op dit moment even afwacht. En heeft men jongere kinderen of is men nog niet volledig gevaccineerd, dan moet men getest worden. Dat kan gewoon op het eiland, maar je ziet alsnog dat mensen aarzelen."