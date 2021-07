Overgang tussen Wad en land minder hard op Schiermonnikoog

Toen de eilandbewoners konden meepraten, was het weghalen van de stenen het eerste wat er werd gezegd. Maar het is niet de enige optie, zegt Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten: "Het gaat wel om de veiligheid van het eiland en het is hier wel de belangrijkste waterkering. Die stortsteen kan mogelijk wel weg. Mogelijk komen er wel gaten in of is er wel een andere manier van overgang te vinden."

Wij en Wadvogels

Het is onderdeel van een veel groter, landelijk project van Vogelbescherming Nederland: Wij en Wadvogels. De stenen kunnen kuikens helpen om te schuilen voor gevaar, maar er vallen ook wel eens kuikens tussen de stenen die er niet meer uit kunnen komen.

Vaargeul

Op Schiermonnikoog zou het kunnen worden gecombineerd met een dijkverhoging en de aanleg van vogeleilanden om de kleine kwelder bij de jachthaven wat groter te maken zoiets kan met het slijk dat ieder jaar vrijkomt bij het baggeren van de vaargeul naar de jachthaven en wordt een jarenlang proces.