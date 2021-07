Judoka Tornike Tsjakadoea grijpt net naast het brons op de Olympische Spelen

In de kwartfinale moest hij tegen Yung Wei Yang uit Taiwan. Tsjakadoea is zelf de nummer twaalf van de wereld, Yng de nummer elf. Tsjakadoea verloor het duel op ippon. Daardoor kwam hij in het schema van de herkansingen terecht.

Strijd om het brond

Daarin nam hij het eerst op tegen Artem Lesiuk uit Oekraïne, de nummer 25 van de wereld. Die partij won hij al snel met een ippon.

In de wedstrijd om het brons nam Tsjakadoea het op tegen de Kazach Yeldos Smetov. De Fries leek aan de winnende hand, maar in de 'golden score' kreeg Tsjakadoea een score tegen door ingrijpen van de videoscheidsrechter.