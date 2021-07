Roeister Clevering zeker van finale: Van der Bij voor herkansing

De Nederlandse boot was verreweg de beste in hun heat. Na 500 meter pakte Nederland een kleine voorsprong op de Britten. China stond op de helft tweede met 1.33 seconden achter de boot van Clevering. Op 1.500 meter was die voorsprong ruim drie seconden en op de finish was het gat vijf seconden.

China werd tweede en is ook zeker van de finale. Canada werd derde, Groot-Brittannië vierde en Polen laatste.

De finale is woensdag 28 juli om 2.50 uur. In de andere heat zette Australië een nieuw olympisch record neer. Australie is net als Ierland, China en Nederland zeker van de finale. Daar komt via de herkansingen nog één boot bij.

Jan van der Bij naar herkansing

De vier zonder stuurman met Jan van der Bij haalde de finale niet direct. Ze werden derde en moesten bij de eerste twee eindigen om zich meteen te plaatsen. Zondag 25 juli is de race voor de herkansing om 6.10 uur.

Australië was oppermachtig in de heat. Na 500 meter was er al een grote achterstand op Australië, maar de andere boten lagen nog dicht bij elkaar. Nederland stond vierde na 500 meter.

Na de helft (1.000 meter) waren de Australiërs echt uitgelopen, maar de strijd om de tweede plaats was nog lastig tussen Roemenië, Amerika en Nederland. Zuid-Afrika lag wel een stuk achter Nederland.

Na 1.500 meter liep Amerika ook uit en was Nederland alleen nog in strijd met Roemenië om de derde plaats. Die strijd won Nederland, maar derde is niet genoeg voor de finale.