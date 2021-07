Epke Zonderland zo goed als uitgeschakeld in de Olympische Spelen

Zonderland: "Een 14-plus score moet je hebben, ik kan me niet voorstellen dat er niet acht turners over mijn score heengaan." Zo zag Epke al meteen na zijn oefening dat zijn score niet goed genoeg was. Epke staat nu achtste, maar er komen nog veel turners in actie. Hij turnde in de subdivisie één en de tweede subdivisie begint om 7.30 uur.

De andere Nederlander, Bart Deurloo, zette een score neer van 14.400 en maakt een goede kans om de finale te halen.