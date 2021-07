Epke Zonderland definitief uitgeschakeld voor olympische finale

Zonderland was vooraf al niet zeker of hij een goede oefening kon neerzetten. Vanwege gezondheidsklachten kon hij niet goed trainen. Toch heeft hij niet een slechte oefening neergezet. Hij deed drie vluchtelementen, waarvan twee meteen achter elkaar.

Hij leek pas na de oefening opgelucht, maar bij het zien van de score was Zonderland minder tevreden. Hij kreeg een score van 13.833. De score voor de moeilijkheid was 6.300 en de score voor de uitvoering 7.533. Er werden flink wat punten afgehaald, onder meer door een slechte afsprong.

"Dit geeft een dubbel gevoel"

"Het geeft een dubbel gevoel. Het is eigenlijk niet normaal dat ik deze oefening deed, omdat ik tijdens de training deze oefening niet kon doen. Maar het is ook frustrerend, omdat je qua netheid niet zo'n goeie oefening kunt neerzetten. Dan zit je in totaal op een half punt aftrek. Als je fit bent dan heb je die gewoon," zo verklaarde Zonderland tegen de NOS.