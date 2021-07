Skûtsjeskipper Harmen Brouwer toch het water op bij Grou: boete voor te hard varen

Zaterdag zou de start zijn van de SKS. Na dringend advies van de burgemeesters besloot de SKS anderhalve week geleden dat er dit jaar niet gezeild kan worden.

"Een dikke teleurstelling", zei Brouwer toen. "Het is helemaal waardeloos. We zijn gestrand in het zicht van de haven. Dat is helemaal kut."

Brouwer wacht nog steeds op zijn debuut als schipper in de SKS. Sinds december 2019 is hij de skipper van Langweer, maar al twee jaar op rij gaat het kampioenschap in de SKS niet door.