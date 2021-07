Fietsen op Ameland is prettiger dan op andere eilanden

De Fietsersbond vindt het opvallend dat juist de eilanden slecht scoren op de kwaliteit van de fietspaden. Ze scoren wel goed op hoe mooi de routes zijn. "De verklaring is wellicht dat de vele smalle schelpenpaden niet als prettig worden ervaren, maar de omgeving wel."

Beton of schelpenpaden

Dat Ameland zo goed scoort en andere eilanden minder, heeft Kees Mourits, voorzitter van de Fietsersbond, wel een verklaring voor. "Het komt vooral door de vele betonnen fietspaden die de laatste jaren zijn aangelegd op Ameland."

Op de andere eilanden is dat anders. "Daar ligt nog relatief veel schelpenpad. Dat is een groot verschil in wegdekkwaliteit."

Mourits wil daar niet mee zeggen dat die schelpenpaden beter weg kunnen. "Het heeft wel een zekere romantiek. Het hoort ook wel een beetje thuis op een eiland. Maar het brengt wel veel meer trilling met zich mee en het onderhoud blijft wel eens achterwege."

De beoordelingen van de fietspaden worden door enkele honderden vrijwilligers van de Fietsersbond uitgevoerd.