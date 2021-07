QR-code voor toegang PC levert problemen op: "Wat een bureaucratie!"

Het is zelfs zo moeilijk dat de mensen van de helpdesk het in één middag niet allemaal kunnen oplossen. "Wij hebben al gezegd: we zitten hier volgende week weer. We hebben meer tijd nodig. Mensen moeten gewoon naar de PC kunnen. Deze man mist geen kaatswedstrijd, dan zou het jammer zijn als hij niet naar de PC kan", zegt Twerda vastberaden.

Jan Bosgra van de PC ondervindt aan den lijve dat het niet eenvoudig is: "Om een papieren toegangsbewijs op te vragen, heb ik een helpdesk gebeld, maar die verwijst je door naar de GGD. De GGD verwijst mij door naar Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken krijg ik te horen dat het tien dagen duurt."

Alternatief

Mocht het niet lukken met het aanvragen van een QR-code, dan is het alternatief dat mensen zich een dag van tevoren laten testen. "Dat is heel vervelend: de mensen hebben al twee prikken gehad, maar met een negatieve test kun je wel een code krijgen. Maar ja, voor een testafspraak heb je ook weer sms en alles nodig."

Een man heeft te doen met de mensen van de helpdesk: "Ik vind het zo sneu voor de mensen die alles voor ons moeten regelen. Het lukt hen al bijna niet. Wat een bureaucratie hebben wij in Nederland!"