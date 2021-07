Ballonvaarders hebben het druk: Friezen zoeken vermaak in coronatijd

Hilda Paulusma van Airemotion Ballonvaarten heeft het reuze druk met ballonvaarten. "Vorig jaar was het pas 9 juli toen we mochten beginnen. Dit jaar kregen we 6 juni groen licht. Dat is mooi natuurlijk, maar je mist alsnog twee maanden. April en mei konden we niet, en daarna is het ineens druk."

Vermaak

Paulusma ziet dat er veel mensen zijn die dit jaar niet op vakantie gaan, maar wel wat anders leuks willen doen. "Dan is ballonvaren leuk vermaak. We hebben iedere avond twee tot drie ballonnen in de lucht. Als er nog meer piloten en crew waren, dan had het nog wel meer gekund."