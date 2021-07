Heerenveen verliest noordelijke oefenderby van Groningen

In het eerste halfuur werd aan beide kanten wel gescoord, maar die goals telden niet: Henk Veerman stond voor de Friezen buitenspel toen hij de bal in het net deponeerde, Romano Postema deed voor Groningen hetzelfde.

Wessel Dammers kopte Groningen na ongeveer veertig minuten spelen op voorsprong. Bijna verdubbelde Postema de marge aan het eind van het tweede kwart, maar hij schoot tegen de lat.

Twee goals uit corners

In het derde kwart scoorde Heerenveen ook met een kopbal. De Poolse verdediger Pawel Bochniewicz kopte een hoekschop van Joey Veerman tegen de touwen. Heerenveen kon die gelijke stand niet vasthouden. Uit een corner van Ramon Pascal Lundqvist ging Jörgen Strand Larsen de lucht in, maar de bal viel via een Heerenveen-speler in het doel.

Beide teams, die veel wisselden in het laatste halfuur, kwamen daarna niet meer tot scoren.

Bij Heerenveen maakte nieuwe aanwinst Sven van Beek zijn eerste minuten in het blauwwitte tenue met pompeblêden.