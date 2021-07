Tussen de olifanten of op safari: VR-bril helpt kinderen op spoedeisende hulp

Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de bril. Ze kunnen zelf uitkiezen wat ze willen zien. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld tussen de olifanten op safari of naar een natuurgebied in Antarctica. Ook kunnen ze spelletjes doen.

SEH-verpleegkundige Margreet Westra vertelt over de werking van de VR-bril: "Kinderen komen hier bijna altijd onverwacht en hebben dan een stuk spanning bij zich. Ze ervaren pijn en zijn bang voor het onbekende, dan is het mooi dat we die focus kunnen verleggen en de kinderen mee kunnen nemen in een wereld van 3D-beelden, geluid en 360 graden om zich heen."

Anne Marin mocht de bril testen: "Je ziet een heel andere wereld, allemaal andere dingen: een luchtballon, een helikopter."