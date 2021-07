Fietsers kunnen voortaan veiliger oversteken bij Surhuisterveen

Daardoor hoeven fietsers voortaan niet meer in één keer over te steken, maar kunnen ze in twee 'etappes' naar de overkant.

Het is voor fietsers en bromfietsers op sommige momenten van de dag lastig om over te steken bij de kruising van de Blauwhuisterweg en de Boelenswei. Met name in de spitsuren is er behoorlijk veel autoverkeer op de Blauwhuisterweg. Daarnaast wordt er soms erg hard gereden.

Voor de veiliger fietsoversteek trekt Achtkarspelen een bedrag van 100.000 euro uit. De werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.