RIVM registreert 126 nieuwe besmettingen in Fryslân

Gemiddeld zijn er de afgelopen week iedere dag 196 besmettingen gemeld. Donderdag lag dat gemiddelde nog op 210, een week geleden op 224.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden: 28. Daarna komen Súdwest-Fryslân (20), De Fryske Marren (14) en Waadhoeke (13).

Daadwerkelijk minder mensen besmet?

Of het lage aantal positieve testen ook betekent dat er echt minder besmet zijn, is de vraag. Door problemen met de testsystemen was het niet altijd mogelijk om een afspraak te maken. In Fryslân werden de afgelopen week bijna vijfduizend minder tests uitgevoerd dan een week eerder: van 13.004 naar 8.385.

Geen sterfgevallen en ziekenhuisopnamen

In Fryslân zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld als gevolg van het coronavirus.

Het aantal besmettingen per gemeente (komt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):