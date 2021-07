Omrop TIP: 'Studio Tokio' praat je bij over de Olympische Spelen

Iedere ochtend schuift om 7.45 uur een van onze verslaggevers aan. Tussen de middag praten we je om 12.45 uur bij en in alle andere programma's kunnen onze sportverslaggevers 'inbreken' als er bijvoorbeeld een medaille gewonnen is. Als er op die manier wordt ingebroken, is de Olympische gong te horen.

Jillert Anema en Thomas Sijtsma

Zij hebben gesprekken met schaatscoach Jillert Anema en sportjournalist Thomas Sijtsma (Trouw, Parool en De Muur, schrijver van Het Beest, Het wielerleven van Lieuwe Westra) over opvallende momenten, teleurstellingen, ergernissen en prestaties.

Oud-Olympiërs

Verder is er een rubriek met een voormalig Olympiër: Omrop Fryslân kijkt terug op hun prestaties in het verleden. "Ik nam de lijst met oud-Olympiërs door en kwam op flink wat namen waar ik van dacht: ik ken deze sporter eigenlijk helemaal niet", vertelt sportverslaggever Roelof de Vries.

"Herman en Henk Rouwé bijvoorbeeld. Twee broers die in de jaren 60 en 70 meededen. Maar ook gouden medaillewinnaars zoals Richard Schuil. Hoe is het nu met hen? Het was wel aardig om te horen wat ze nu doen." Maar er wordt niet enkel achterom gekeken, maar ook vooruit: we praten je bij over alles wat er gebeurt op de Spelen.