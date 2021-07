De Leeuwarder vrijdagmarkt over de Olympische Spelen: "Wat een verstand"

Vanwege het coronavirus is er geen publiek, hebben de sporters onderling bijna geen contact en moet iedereen eigenlijk direct terug als zijn of haar onderdeel is afgewerkt. Van het internationale sportfeest dat het moet zijn, blijft dus niet veel over.

'Bespottelijk'

"De sfeer is weg. Het wordt een verplicht nummer dat wat wordt afgeraffeld", zegt een bezoeker van de Leeuwarder markt. Een ander vond het zelfs 'bespottelijk' dat het door gaat. "Je hoort nu immer al weer van allerlei coronagevallen daar. Wat een verstand."

De meesten trokken de conclusie dat het geld bepaalt dat het toch moet doorgaan. "Schrappen was beter geweest. Het is nu zo chaotisch, het is echt geen sportfeest meer." Een oudere man ziet er wel naar uit, met name naar het damesvoetbal. "Jonge vrouwen, he." De tassenman maakt zich meer zorgen over de pandemie en een mogelijk nieuwe lockdown. "Die Olympische Spelen? Niet meer dan bijzaak."