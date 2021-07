Het blijft stil in Grou zonder SKS Skûtsjesilen: "Het kon niet anders"

Volgens burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren, een van de skûtsjegemeenten, kon het niet anders. "Er is voldoende ruimte, maar stel je voor dat wij de organisatoren ervoor verantwoordelijk moeten houden dat zij het publiek uit elkaar moeten houden. Dat is niet te doen."

Veenstra zegt dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. "We hebben er als vijf betrokken burgemeesters regelmatig over gesproken. We hebben onze ambtenaren misschien het hoofd wel gek gemaakt. Maar na de persconferentie moesten wij constateren dat onze inspanningen voor niets waren geweest."

Ingewikkeld

De coronacrisis is ingewikkeld voor bestuurders. "Het werken als een gemeentebestuurder is de laatste anderhalf jaar heel anders dan hiervoor", geeft Veenstra toe. "Met alle regels die er zijn is het ook niet leuk om steeds weer met mensen in gesprek te gaan, en te vertellen dat iets niet kan doorgaan of anders moet."