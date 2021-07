GGD ziet gunstiger beeld: aantal coronagevallen in Fryslân stabiliseert

Sinds deze week is het mogelijk om een tweede prik van Phizer of Moderna al na 28 dagen te krijgen. Eerder was dit 35 dagen. De eerdere prik geldt wel enkel voor nieuwe afspreken, mensen die al een afspraak hadden kunnen die dus niet naar voren halen. Jongeren tot 18 jaar kunnen dat wel, zij mogen een afspraak verzetten en zelfs de tweede prik al na 21 dagen krijgen.

Prikken en testen teruggelopen

In de afgelopen week zijn er 39.666 vaccinaties gezet, een week eerder waren het er 44.622. Het aantal coronatesten dat gedaan is, liep in de afgelopen week terug van 13.004 naar 8.385. Of dat te maken heeft met de ddos-aanvallen op het systeem van de GGD, durft Tan niet te zeggen. "Het is wel heel vervelend voor mensen die een test willen aanvragen."