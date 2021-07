Olympisch judoka Tsjakadoea: "Ik ga met een Friese vlag het podium op"

"Het is natuurlijk fantastisch dat je daar bent gekomen", zegt Tsjakadoea. "Maar ik kom er niet alleen maar om mee te doen en mijn ticket op te halen. Ik ga echt naar Tokio om voor een medaille te vechten."

De judoka met Georgische roots heeft evenwel niet de meest optimale voorbereiding op de Spelen. Net voor het EK kreeg hij een coronabesmetting. Daar is hij, naar eigen zeggen, intussen goed van hersteld, maar op zijn eerste en enige toernooi na zijn besmetting, het WK van afgelopen maand, was hij al na een partij klaar.

"Niet verwacht"

Dat is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen, zo vlak voor de spelen. "Ik had al drie keer van die jongen gewonnen, maar blijkbaar had hij deze keer een andere tactiek. Ik ging er met een waza-ari en een ippon vanaf. Dat had ik echt niet verwacht."

"Toen ik van de mat af kwam dacht ik wel: wow, dit is wel heel apart. Daarna heb ik met mijn coach gesproken en dan is het gewoon achter je laten, focus op de Spelen en nog één kans", zegt de Friese judoka.

Videoboodschap

Voor de kleine reünie op de tatami in Drachten was ook oud-judovriend Rutger Visser uitgenodigd. Hoewel hij er niet bij kon zijn, had hij in een video nog wel een boodschap voor Tsjakadoea.

"Ik wil je op deze manier heel veel succes toewensen op de Olympische Spelen. Dat doe ik ook uit naam van mijn familie", is te horen in de video. Visser en Tsjakadoea judoden vroeger samen op een hoog niveau. In die tijd maakten ze de afspraak om als een van hen de Spelen zou halen, een Friese vlag mee te nemen.