Heerenveenster fietsfabrikant kampt met leveringsproblemen

Accell Group is het moederbedrijf van fietsmerken zoals Batavus, Sparta en Babboe. Doordat er wereldwijd verstoringen zijn in de levering, is de verkoop afgeremd. Er was veel vraag naar e-bikes, maar door het tekort aan belangrijke onderdelen zijn er zes procent minder e-bikes verkocht. Van de traditionele fietsen is zeven procent minder verkocht.

Topman Ton Anbeek baalt van de leveringsproblemen. Want ondanks de lockdowns en gesloten fietsenwinkels is de vraag naar fietsen toegenomen.