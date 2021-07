Stânfries X maakt opnieuw beurtvaarten in een jaar met al weer geen evenementen

Voor de stichting is het al een poos spannend, vertelt Donker. De grote evenementen, zoals de Admiraliteitsdagen in Dokkum of Sail Amsterdam, zijn er dit jaar niet. "Er is natuurlijk veel niet doorgegaan. Vorig jaar zouden we naar Sail Amsterdam toe, dat is toen ook al afgelast. Zo kan ik nog wel een paar dingen noemen."

Wel zijn de coronaregels op dit moment wat ruimer dan eerder. "Vorig jaar sloegen we de lunch aan boord over, nu zitten we wat ruimer in de coronaregels. We hebben aan dek alle ruimte, maar ook beneden. Dus we kunnen gewoon lunch serveren."

Vlaggenschip

De Stânfries X is rond 1910 gebouwd. Het bijzondere schip zou in 1997 bijna worden gesloopt, maar kon gekocht en opgeknapt worden door een stichting. De Stânfries X hoort nu bij het zogeheten 'Varend Erfgoed' en is het vlaggenschip van Museumhaven Leeuwarden.