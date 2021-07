Directeur Arriva blij: Duitsers beginnen eindelijk met herstel Friesenbrücke

Hè, hè, zucht Anne Hettinga. De directeur van vervoersbedrijf Arriva is opgelucht dat nu eindelijk na bijna zes jaar de schep de grond in gaat.

"Ja, want dit heeft wel heel lang geduurd", zegt Hettinga. "Er is heel wat discussie aan voorafgegaan. We hebben zo al heel wat jaren achter ons dat we zitten met een stuk spoor waar we niet overheen rijden kunnen."

Van Harlingen naar Bremen

De kapotte brug heeft een grote impact gehad op Arriva, zegt Hettinga. "In het bod dat we hebben neergelegd voor de concessie en die we hebben gewonnen, staat heel duidelijk dat we willen investeren in het traject Groningen-Bremen. Zo wil ik mijn droom realiseren: instappen in Harlingen en in dezelfde trein doorrijden naar Bremen."

Het heeft financieel ook pijn gedaan, zegt Hettinga. Reizigers worden nu niet bediend, terwijl er wel animo voor is. Uit onderzoek blijkt dat het moet lukken de trein goed vol te krijgen. "We moeten wel geld verdienen, natuurlijk."