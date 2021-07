MFC De Kompenije voorlopig gered, maar Jubbega moet het gebouw meer gebruiken

Er is nu - in ieder geval voor de korte termijn - een oplossing. "Dat is geregeld door in gesprek te gaan met de gemeente en de verhuurder van het gebouw. Mocht het echt dreigen dat in november onze kas leeg is, dan kunnen zij tijdelijk bijspringen totdat wij een oplossing voor de lange termijn vinden."

Het gebouw moet meer gebruikt worden

Het bestuur is al druk bezig met een oplossing, zegt Leistra. "Door met de gemeente, verhuurder en gebruikers te praten over het financiële verhaal. Maar ook met plaatselijk belang, verenigingen en het dorp over hoe er meer leven in het pand komt. Dat moeten wij ook aantonen. Het kan veel meer gebruikt worden dan nu het geval is."

Eind dit jaar, begin volgend jaar moet er zicht zijn op een permanente oplossing, geeft Leistra aan. "Anders wordt de situatie weer kritiek, zo is het wel."