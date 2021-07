Vechtpartijen en overal glas: overlast van jongeren op Makkumer strand

Overdag is het druk met toeristen, maar 's avonds wordt het strand overgenomen door jeugd. Regelmatig wordt de politie opgeroepen omdat er vechtpartijen zijn.

Het probleem is dat het lastig te handhaven is, want politie en handhaving hebben te maken met personeelstekorten. Na een lange coronaperiode zijn veel medewerkers op vakantie. Daarom is nu een andere oplossing gevonden: er worden beveiligers ingehuurd.