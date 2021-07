Weekcijfers coronabesmettingen is bijna gelijk gebleven

De gemeente Leeuwarden heeft met 264 de meeste coronabesmettingen in de afgelopen week. Daarna komt Súdwest-Fryslân met 210 en Smallingerland met 180.

Opsterland: omgerekend meeste besmettingen

Op dit moment is het aantal besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners in de gemeente Opsterland het hoogst (49 besmettingen op 100.000 inwoners). Als tweede hoogste gemeente staat Smallingerland met 46 in de weekcijfers en daarna komen Schiermonnikoog en De Fryske Marren met beide 45.

Een sterfgeval en vier ziekenhuisopnames

In de afgelopen week is één Fries overleden aan het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Opsterland. Er zijn vier Friezen opgenomen in het ziekenhuis. Het zijn inwoners van Achtkarspelen, De Fryske Marren, Leeuwarden en Opsterland.