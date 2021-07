Kroonluchter blijft hangen: "Zalen Schaaf blijft Zalen Schaaf"

De eigenaar van de inventaris, Frans van den Borg, is ook blij met de oplossing: "Mijn vrouw en ik hadden er slapeloze nachten van, maar dit is voor ons genoegdoening. We zijn blij dat het 1 minuut voor 12 nog opgelost is. Maar het had niet zo gemoeten en gehoeven."

Van de gemeente hadden de exploitanten een ultimatum gekregen om het gebouw leeg te maken. Uit paniek hebben ze toen besloten om de inventaris van Schaaf te veilen, zegt Van den Borg. Maar door de overeenkomst hoeft de veiling die aankomende vrijdag en zaterdag zou zijn geweest, niet door te gaan. Van den Borg is tevreden met het bedrag van 20.000 euro dat hij voor de inventaris krijgt, al is het "absoluut onder de prijs".