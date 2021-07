Via Gladiola door het Friese land: vierdaagse met een prothese

Het vierdaagsegevoel heeft ze niet echt, vertelt ze, terwijl ze over het fietspad bij de weiland langs richting Sint Annaparochie loopt. Lachend: "Maar hier kun je genieten van de natuur en van de rust."

In 2007 kreeg Pietsje last van de hak. Een vreemd gevoel dat ze omschrijft als het gevoel van lopen op watten, maar dan met pijn. Die pijn werd erger en erger en trok ook in de knie. Pas na drie jaar werd een MRI-scan gemaakt. Diagnose: kanker. Het 'onkruid' was zo erg verspreid dat Pietsje haar linkerbeen geamputeerd moest worden. De vrouw die niet kon stilzitten, belandde in een rolstoel: "Ik wilde kaatsten, hardlopen en dansen."

Nieuwe prothese

Lopen was niet haar ding, totdat ze werd benaderd door Tjarda Tromp van het Radboud UMC: "Hij zei, goh Pietsje, lijkt het je ook leuk om de Vierdaagse te lopen? Ik dacht, wel leuk", zegt ze nonchalant. Eerst had ze een prothese met een kom die om de stomp heen sluit. Ze kon er niet mee overweg en het zorgde voor veel extra pijn.

Ze kreeg een nieuwe prothese, die in het bot vastzit. Een uitkomst. Het leren lopen op die nieuwe prothese was een uitputtingsslag, geestelijk en lichamelijk. Topsport noemt ze het zelfs, en leren vertrouwen op je knie, want die voelt ze niet meer. Maar het was de moeite waard. "De eigen vrijheid terugkrijgen, dat was mijn drang. Na veel knokken en vechten is het gelukt."

Vierdaagse betekent veel

Maandag begon Pietsje met een tocht van 30 kilometer. Donderdag staat 20 kilometer op het programma, voor vrijdag misschien nog wel een eind. Ze loopt vanuit haar woonplaats naar onder andere Berlikum en Sint Annaparochie.

Pietsje heeft de vierdaagse van Nijmegen vier keer gedaan. De eerste keer in 2017 heeft ze de prothese voor het eerst uitgeprobeerd. Ze loep toen vier dagen 30 kilometer per dag. De beide jaren daarna heeft ze zelfs vier keer 40 kilometer per dag gedaan. De Vierdaagse betekent veel voor haar.