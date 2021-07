Werkloosheid in Fryslân neemt weer af, druk op de arbeidsmarkt groter

Die roep merken ze bij de uitzendbedrijven ook. "Het duurt steeds langer om bepaalde posities in te vullen", zegt Remco Bouwhuis. Hij werkt bij een uitzendbedrijf dat gespecialiseerd is in de techniek. "We kunnen nog aan de vraag voldoen, maar het kan soms wel langer duren."

De oplossing voor het probleem is volgens Bouwhuis simpel. "Je moet leerlingen enthousiast maken voor het vak. We krijgen hier leerlingen die nog niet eens weten wat ze willen. We leggen dan uit wat je kunt als timmerman en dan zijn ze ineens blij met het vak."