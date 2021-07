Boek- en kaartenwinkel Het-Vergeet-Mij-Nietje in Feanwâlden gaat dicht

Jan denkt dat er misschien wel twee miljoen briefkaarten en 60.000 boeken opgeslagen liggen in de winkel en opslag aan de Haadwei 20. De winkel in Feanwâlden is een waar walhalla voor wie zoekt naar oude kaarten of antieke boeken in alle soorten en maten. Na bijna 25 jaar is dinsdag een verkoopbord op de gevel geplakt. Voor Jan en Griet Dantuma is het geen moeilijk besluit: "Je zit er altijd aan vast."