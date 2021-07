Drachten wilde het grootste reuzenrad van Nederland, en nu staat het er

Een van de twee attracties van Martin Hendriks is toen naar de Markt in Drachten gekomen. De Sky Vision stond vorige week nog in Breda. Daar was het een draaiend restaurant. Hendriks verwacht veel belangstelling.

"Ik denk wel dat het voor de ondernemersvereniging een succes gaat worden", zegt de exploitant. "Iedereen is positief en blij dat er weer wat gaat gebeuren na zo'n lange tijd. We hebben een hoop bekijks bij de opbouw, dus ik verwacht dat er wel een hoop animo voor is."

Het reuzenrad blijft tot en met 1 augustus in Drachten.