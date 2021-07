Sneker aangehouden, politie waarschuwt voor 'grooming': "Wat kun jij mooi dansen"

In Fryslân komt het ook voor, meldt de politie. In juni en juli zijn twee jonge kinderen online benaderd via de chatfunctie van een populair sociaal medium. Het contact ging zo ver, dat er een afspraak gemaakt is, waarbij de kinderen 'wat geld konden verdienen'.

De kinderen wisten niet dat ze een afspraak maakten met een volwassen man, en ook niet dat er 'een motief op het gebied van zeden' had, meldt de politie.

'Onzedelijke handelingen'

De afspraak ging door, waarbij de man vermoedelijk onzedelijke handelingen pleegde, meldt de politie. Thuis vertelden de kinderen aan de ouders wat er gebeurd was. De ouders hadden de politie ingeschakeld.

Aan het begin van de maand had de politie in Sneek een verdachte aangehouden. De man zit nog vast. Hij wordt verdacht van grooming en ontucht.

Omdat het om jonge kinderen gaat, en omdat het onderzoek nog niet klaar is, wil de politie geen verdere details geven over deze zaak.

'Het kan zomaar gebeuren'

De politie gebruikt deze zaak nu als voorbeeld om te laten zien dat het overal kan gebeuren, ook in de directe omgeving.

"Met een onschuldige opmerking als 'Wat kan jij goed dansen' hoeft niets mis te zijn", meldt de politie, "Zeker niet als het bijvoorbeeld van een vriendinnetje uit de klas komt. Maar deze opmerking kan ook afkomstig zijn van een onbekende die in contact wil komen met je zoon of dochter."