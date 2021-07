Epke Zonderland: "Ik geef mijn eigen voorbereiding een dikke onvoldoende"

Uchimura is favoriet

Volgens Epke is tweevoudig olympisch kampioen op de meerkamp Kohei Uchimura zijn grootste concurrent. De Japanner doet niet meer mee aan de meerkamp, maar heeft zich nu gespecialiseerd op de rekstok en maakt een grote indruk op Zonderland.

"Hij is echt een legende. Uchimura heeft al zo vaak een meerkamptitel gewonnen op het WK en de Olympische Spelen en is op de rekstok een jongen die altijd meedoet om de prijzen. Hij had al een hoog niveau, maar nu hij zich heeft gespecialiseerd, is dat niveau nogmaals flink omhoog geknald. Het is nu ook nog in zijn eigen land. Ik verwacht echt veel van hem."