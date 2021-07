Probleem op spoor van Leeuwarden naar Dronrijp en Mantgum verholpen

Er was een probleem met een spoorbrug over het Van Harinxmakanaal. Dat is een draaibrug. Spoorbeheerder ProRail meldt dat de brug mogelijk niet goed in de vergrendeling gevallen was.

Volgens de reisplanner van de NS kon de extra reistijd oplopen tot een uur. Intussen is de brug gerepareerd en kunnen er weer treinen overheen rijden.

Een dag eerder waren er ook al problemen op het traject van Leeuwarden naar Harlingen. Dat kwam toen ook door een spoorbrug. Aan het begin van de ochtend meldde Arriva dat de treinen weer reden.