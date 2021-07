"Nog teveel onduidelijk over gaswinning boven Schiermonnikoog"

Er zijn plannen voor gasboringen boven Schiermonnikoog, in het gebied Borkumse Stenen, in de Noordzee. Dat gebied is aangewezen als een te beschermen gebied.

"Dat daar een boorplatform komt, is niet onmogelijk", zegt voorzitter Marieke van Rhijn van de commissie die het milieueffect bekeken heeft, "maar dan moet je wel heel goed onderbouwen waarom het precies daar moet komen, en niet op een andere plek." Over die onderbouwing is ze "niet helemaal tevreden."

Volgens Van Rhijn moet ook goed onderbouwd worden waarom het überhaupt nodig is om naar gas te boren. "Er woedt een enorme maatschappelijke discussie over olie en gas. En hier wordt een nieuwe winning voorzien, voor vele tientallen jaren."

Er moet meer onderzoek gedaan worden, voordat de commissie groen licht kan geven, zegt Van Rhijn.

Ze maakt haar onder andere zorgen over zwarte zee-eenden. Die zouden verstoord kunnen worden door helikopters, die van en naar het boorplatform vliegen. Daar is te weinig onderzoek naar gedaan, zegt ze. "Misschien valt het mee, maar dat moet onderzocht worden."