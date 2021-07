Probleem met brug opgelost: trein naar Harlingen rijdt weer

Volgens ProRail is er op dit moment een 'tijdlijke ondersteuning' aangebracht onder de brug. "Daarmee is de brug weer veilig voor passerende treinen." Een woordvoerder van Arriva laat weten dat de treinen voor de zekerheid nog altijd langzaam over de spoorbrug rijden, en dat de situatie goed in de gaten gehouden wordt.

Door de problemen met de brug was er twee keer één week tijd geen treinverkeer mogelijk tussen Harlingen en Leeuwarden. Reizigers zijn met bussen vervoerd. Omdat er in de trein naar Harlingen ook veel mensen zitten die naar Terschelling of Vlieland willen, waren er bussen met karren, zodat tassen en fietsen ook mee konden.