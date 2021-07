Winst voor parturen Steenstra en Sijbrandij in Minnertsga

In een aantrekkelijk finale was dit trio met 5-4 en 6-2 te sterk voor Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Met name laatstgenoemde maakte in de slotfase een aantal cruciale fouten aan de opslag. Aan de andere kant had Steenstra wel succes met zijn opslag.

De finalepartij heeft de kaatsdag goed gemaakt. Daarvoor was het peil onder de maat, met veel te veel opslagmissers en eenzijdige partijen.