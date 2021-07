Afscheid van Peter R. de Vries: "Hij werkte met zijn hart en dat voel je"

"Bijzonder plekje"

Aafie Kloosterman was erg onder de indruk van hetgeen wat de meemaakte in Carré. Ze omschrijft het publiek dat bij de laatste eer in Koninklijk Theater Carré aan de Amstel aanwezig was als 'heel divers'. "Hij heeft bij veel mensen een bijzonder plekje."

"Zoveel kilometers die er naar Friesland gereden is om dit op te lossen"

Peter R. de Vries heeft een grote rol gespeeld in het vinden van de moordenaar van haar vriendin Marianne Vaatstra. Ze werd in 1999 dood gevonden bij Veenklooster. Aafie: "Zoveel kilometers die er naar Friesland gereden is om dit op te lossen. Dan is dit wel de laatste eer die je hem zelf kunt brengen."

Ze denkt niet dat de zaak Marianne Vaatstra opgelost was als Peter R. de Vries zich er niet zo voor had ingezet. "Hij heeft erg gevochten voor het DNA-verwantschapsonderzoek. Als dat er niet was gekomen, waren we ook niet zo ver gekomen."