Risiconiveau in Fryslân omhoog van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'

De vorige keer dat in Fryslân het hoogste niveau werd afgekondigd, was eind 2020. Toen meldde de rijksoverheid nog dat minister De Jonge bepaalde in welk risiconiveau een gebied zat. Inmiddels wordt dat 'in principe automatisch' bepaald, op basis van de cijfers.

Als er in een week meer dan 250 positieve testuitslagen zijn op 100.000 inwoners, dan gaat een regio van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet over nieuwe grenswaarden, als dat nodig is. Als de vaccinatiegraad verandert, zouden de grenswaarden ook kunnen veranderen.