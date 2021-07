RIVM meldt 139 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, 31 minder dan dinsdag

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week iedere dag zo'n 225 besmettingen gemeld. Dinsdag lag dat gemiddelde nog op 228.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden (20). Daarna volgen Achtkarspelen met 17 en De Fryske Marren met 16.

Eén nieuw stergeval en één ziekenhuisopname

In Fryslân is de afgelopen 24 uur één nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus, een inwoner van de gemeente Opsterland. Er is ook één nieuwe ziekenhuisopname als gevolg van het coronavirus. Het betreft een inwoner van De Fryske Marren.

Het aantal besmettingen per gemeente (komt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):