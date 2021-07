Het regent doelpunten voor de Oranjeleeuwinnen op de Olympische Spelen: 10-3

Daarna barste het los. Er vielen ook al snel doelpunten. De eerste goal van Vivianne Miedema kon ze al na negen minuten rustig naar binnen schoppen, na een inschattingsfout fan de Zambiaanse keeper. Vijf minuten later volgde Lieke Martens met de 2-0.

En in minder dan een oogknipper maakte Miedema de 3-0, in de 15de minuut. Zambia kwam daarna heel even terug: de Zambiaanse Banda maakte de 3-1. Maar daar kwam Miedema weer: 4-1. Lieke Martens en Shanice van de Sanden maakten voor de pauze de 5-1 en de 6-1.

Na rust

Na rust ging het gewoon verder met het doelpuntenspektakel. Vivianne Miedema maakte de 7-1 en Jill Roord de 8-1. De 9-1 kwam van Lineth Beerensteyn, die in het veld was gekomen voor Miedema. Bovendien maakte Victoria Pelova in de 80ste minuut haar allereerste doelpunt voor Oranje.

Barbra Banda kwam nog wel even met een tegenreactie. Voor Zambia scoorde ze nog twee keer, in de 82ste en de 83ste minuut.

Aan het einde van het toernooi werd aan Kika van Es een gele kaart uitgedeeld. Toch was de uitslag van deze eerste wedstrijd fantastisch: de Oranjeleeuwinnen wonnen met 10-3.