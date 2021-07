Opnieuw geen treinen tussen Dronrijp en Harlingen door kapotte brug

De brug is meer dan 150 jaar oud, en zou volgend jaar vervangen worden. Bij het voorbereiden van dat werk is een week geleden een scheur ontstaan in de brug.

'Langzaam rijden kan wel'

Het treinverkeer werd stilgelegd, maar na een inspectie werd bepaald dat er weer treinen over de brug konden, als het maar langzaam ging.

Intussen is duidelijk dat de brug over de Arumer Feart verder achteruit gegaan is. ProRail meldt dat het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd is.

Reisplanner

Volgens een prognose van de NS kan het nog wel de hele dag duren voordat er weer treinen rijden. Woordvoerder Aldert Baas van ProRail zegt dat het niet bekend is hoe lang het duurt voordat er weer treinen kunnen rijden. Volgens hem is het een 'standaard-prognose', en moeten reizigers de reisplanners in de gaten houden.

Fietskarren

In deze tijd zitten er vaak veel vakantiegangers in de trein naar Harlingen, omdat ze onderweg zijn naar Terschelling of Vlieland. Vervoersbedrijf Arriva zet nu bussen in, met grote karren, zodat de fietsen en de bagage van de reizigers ook mee kan worden genomen.

De reis kan wel een uur langer duren dan normaal.